أنصار ترامب يحاولون اقتحام مبنى الكونجرس.. فيديو

حاول بعض أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، وسط اشتباكات مع الشرطة المتواجدة خارج المبنى.

ويظهر في شريط الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي محاولات أنصار ترامب دخول مبنى الكونجرس الأمريكي، حيث تقف الشرطة الأمريكية لمنعهم.

ودعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنصاره للزحف إلى مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقال ترامب إلى أنصاره في واشنطن: "سأمشي معكم من هنا إلى مبنى الكونجرس لنطلب من أعضائه القيام بالعمل السليم".

وتابع: "لا أحد من الرؤساء السابقين حقق ما استطعت تحقيقه خلال رئاستي".

وأضاف: "انتخابات دول العالم الثالث أكثر عدالة من الانتخابات التي شهدتها بلادنا هذا العام، والكثيرون في الحزب الجمهوري تنقصهم الشجاعة".

وتابع: " نأمل من مايك بنس نائب الرئيس أن يفعل الشيئ الصحيح ويعيد الموضوع إلى الولايات لإعادة التصديق وسأكون رئيسا وستكونون أسعد الناس".

وذكر أن: " على مايك بنس أن يعيد الأصوات إلى الولايات لإعادة التصديق عليها".

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرات مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بالتزامن مع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية.