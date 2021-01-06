بداية من الغد.. دولة عربية تعلن إغلاق المساجد من جديد بسبب كورونا

أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، قرارا، بإقفال جميع المساجد في لبنان، اعتبارا من صباح يوم غد، الخميس 7 يناير، بعد المشاورة مع أهل الخبرة من الأطباء والاختصاصيين، واستنادا الى المعطيات الصحية.
وذكرت المديرية، في بيان لها ، ان ذلك يأتي بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بجائحة كورونا، لافتة الي ان قرار إغلاق المساجد هو قرار مؤقت.
وبينت المديرية ان هذا القرار، يأتي انطلاقا من المصلحة الشرعية، وفق القاعدة الفقهية في الحديث النبوي الشريف لا ضرر ولا ضرار".
وناشدت الجميع ضرورة الالتزام بهذا القرار، حفاظا على أرواح الناس المصانة شرعا، على أن تؤدى الصلوات في المنازل، ويستمر نداء الاذان في المساجد".
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