شاهد.. أمير سعودي جديد يتلقى لقاح كورونا

تلقى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأظهرت صور قدوم الأمير مقرن برفقة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إلى مركز اللقاحات بالرياض، حيث تلقى الجرعة الأولى للقاح.

وكان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

ويشار الي ان وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن العزل المنزلي لم يعد ضروريًا لمن تلقى التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به داخل المملكة منذ أيام قلائل.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، فقد ذكر حساب «الصحة 937» التابع لوزارة الصحة السعودية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الشأن، أنه «لا توجد توصية بالعزل بعد أخذ لقاح فيروس كورونا (فايزر بيونتيك).. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية.