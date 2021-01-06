اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومؤيدي ترامب أمام الكونجرس.. فيديو

أمرت الشرطة الأمريكية بإخلاء مبنيين في مبنى الكابيتول هيل، حيث اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب المتاريس خلف مبنى الكابيتول.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن مبنى مكتبة الكونجرس جيمس ماديسون التذكاري ومبنى مكاتب كانون هاوس أمروا بإخلاء مبنى شرطة الكابيتول.

وقالت الصحيفة أيضًا إن مئات من أنصار ترامب اجتازوا الحواجز الحديدة، وركضوا أمام حراس الأمن وكسروا الأسوار. يجتمع المشرعون يوم الأربعاء لتأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على الرغم من احتمال وجود اعتراضات من غالبية أعضاء الكونجرس الجمهوريين.

واستخدمت الشرطة "رذاذ الفلفل"، وذلك بالتوازي مع الجلسة للكونجرس والتي انعقدت للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

سار أنصار ترامب وهم يلوحون باللافتات المؤيدة لترامب والأعلام الأمريكية صوب درجات مبنى الكابيتول. صعد البعض فوق الأبراج المصممة لكاميرات التلفزيون التي سيتم استخدامها خلال حفل تنصيب بايدن في 20 يناير.

شوهدت شرطة الكابيتول وهي تستخدم رذاذ الفلفل لإبعاد أنصار ترامب عند اقترابهم من مدخل المبنى.

وسُمع بعض مؤيدي ترامب وهم يقولون: "هذا منزلنا!" أثناء قيامهم بتمزيق الحواجز بالقرب من مرحلة التنصيب التي أقيمت في مكان قريب.