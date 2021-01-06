ترامب يفقد أعصابه ويهاجم أقرب حلفائه: ساعدتكم.. فساعدوني الآن

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الجمهوريين الضعفاء" قبل أقل من ساعة من بدء الكونجرس العملية الرسمية للتصديق على انتخاب جو بايدن رئيسًا لأمريكا.

وقال ترامب لحشد من مؤيديه أنه سيستخدم مصطلح "الجمهوريون الضعفاء" في المستقبل في الاشارة لمن خذلوه.

واضاف :"هناك الكثير من الجمهوريين الضعفاء ولدينا عظماء ، وهناك رجال يقاتلون، لكن هذا أمر لا يصدق. لقد ساعدت العديد من الجمهوريين وساعدتهم على الانتخاب. لقد ساعدت ميتش في الانتخاب. لقد ساعدت الكثير، يمكنني تسمية 24 منهم ".

وقال ترامب : "إنه أمر مذهل الآن: الجمهوريون الضعفاء ، والجمهوريون البائسون ، هذا ما يحدث".

وأوضح ترامب أن الحزب الجمهوري "يقاتل باستمرار وأيديه مقيدة خلف ظهره ... وعلينا أن نقاتل بقوة أكبر ، وسيتعين على مايك بنس أن يأتي من أجلنا ، وإذا لم يفعل سيكون ذلك يوما حزينا لبلدنا ".



من جانبه، وجَّه نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، اليوم الأربعاء، خطابا، إلى الكونجرس الأمريكي، يؤكد فيه عدم الاعتراض على ما يعتمده الكونجرس فيما يخص نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بنس في خطابه: "لا أعتقد أن مؤسسي بلدنا يعتزمون منح نائب الرئيس سلطة أحادية الجانب لتقرير الناخبين الذين ينبغي عدهم".

وأضاف: "رأيي المدروس هو أن قَسَمِي بدعم الدستور والدفاع عنه؛ يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب، لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي".

وأوضح: أريد أن أؤكد للشعب الأمريكي أنني سأحافظ على القسم الذي قطعته لهم وسأحافظ على القسم الذي قطعته أمام الله تعالى".