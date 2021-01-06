إعلان حظر التجول في واشنطن ابتداء من الـ6 مساء
أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن ميوريل باوزير، عن فرض حظر تجول في العاصمة بدءا من الساعة السادسة مساء (11 بتوقيت غرينتش).
وكتبت باوزير في تغريدة لها عبر "تويتر": "طلبت فرض حظر تجوال على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس 7 يناير".
وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فقد تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن.
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