بالصور.. مصر تستعد لاستقبال منتخبات بطولة العالم لليد

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، وبدأت القاهرة باكتساء مظاهر البطولة، بداية من شركة مصر للطيران التي ستنقل وفود المنتخبات المشاركة إلى مصر.

وانتهت شركة مصر للطيران من كافة الترتيبات داخل صالات الوصول والسفر، وفي أرض المهبط بمطار القاهرة الدولي، استعدادا لوصول فرق وضيوف بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وقامت شركة مصر للطيران، باعتبارها الناقل الرسمي للوفود، بوضع شعار البطولة على أسطول النقل البري ومعدات الشركة للخدمات الأرضية بمهبط مطار القاهرة الدولي، كما وضعت شعار البطولة على واجهة طائراتها وعلى جميع مقاعد الركاب.

كما أطلقت الشركة حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان"، تزامنا مع بدء استقبال ضيوف مصر المشاركين في هذه البطولة.

وتهدف الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج بسلامة وأمان، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها مصر للطيران، بدءا من نقطة السفر بمختلف المطارات، ووصولا إلى مطار القاهرة الدولي وانتهاء الزيارة.