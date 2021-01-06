فيسبوك يلغي أشهر خاصية.. ويوضح السبب

قالت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، إنها ألغت زر الإعجاب من على الصفحات العامة التي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية.
وقالت الشركة في منشور لها إن الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين في الحوارات وتفاعلهم مع غيرهم.
وأوضحت الشركة في المنشور: "نلغي الإعجاب ونركز على المتابعين لتسهيل تواصل الناس مع الصفحات التي يفضلونها".
وأشارت فيسبوك إلى أن الإعجاب في الصفحات لم يعكس شعبيتها بشكل حقيقي، وأن العديد من الأشخاص توقفوا عن "متابعة" الصفحات بعد "الإعجاب" بها.
وبإزالة زر الإعجاب، ستعكس الصفحات العامة الآن مدى اهتمام المتابعين، الذين سيتابعون الصفحات ويحصلون على محتواها على صفحاتهم بشكل دوري.
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