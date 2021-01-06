جدة - نرمين السيد - قال زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، إن الكونجرس لم يشهد فى التاريخ مثل هذه الحالة فى ظل ادعاء الرئيس أن الانتخابات سرقت بينما يرفض القضاء ذلك.





ورفض ميتش ماكونيل ادعاءات ترامب، بحسب "روسيا اليوم"، وصرح قائلا: "إذا سرنا وراء تلك الإدعاءات نحن ندمر ديمقراطيتنا". وشدد زعيم الأغلبية الجمهورية على أن هذه الانتخابات تشوه من الجانب الخاسر. وأفاد السيناتور "لقد تحدث كل من الناخبين والمحاكم والولايات.. لقد تحدثوا جميعا.. اذا نقضناها فسيضر بجمهوريتنا الى الأبد". وأضاف ماكونيل: "واجبنا أن نحكم من أجل الصالح العام.. مجلس الشيوخ الأمريكى لديه دعوة أعلى من دوامة لا نهاية لها من الانتقام الحزبى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم الأغلبية الجمهورية بالكونجرس يرفض ادعاء ترامب: يدمر ديمقراطيتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.