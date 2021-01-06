أول تعليق لترامب على اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وكتب ترامب على "تويتر" : "يرجى دعم شرطة الكابيتول وإنفاذ القانون.. إنهم حقًا إلى جانب بلدنا. ابق هادئا!". واقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، الحواجز التى وضعتها الشرطة الأمريكية حول مبنى الكونجرس، وتمكن العشرات منهم فى دخول الساحة الرئيسية للمبنى.

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