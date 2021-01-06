عاجل.. الدفاع الأمريكية ترفض إرسال تعزيزات لمواجهة أنصار ترامب

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، أن القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلير، رفض طلبا لإرسال تعزيزات إلى العاصمة واشنطن.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، أن القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلير، رفض طلبا لإرسال تعزيزات إلى العاصمة واشنطن. وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى دعت إلى تدخل الحرس الوطنى، لمواجهة أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد اقتحامهم مبنى الكونجرس.

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