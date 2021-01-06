عاجل.. حظر تجول فى واشنطن بسبب احتجاجات أنصار ترامب

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أنه تم فرض حظر التجول فى واشنطن من الساعة 6 مساء حتى الـ 6 من صباح الخميس.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أنه تم فرض حظر التجول فى واشنطن من الساعة 6 مساء حتى الـ 6 من صباح الخميس. واقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة الأمريكية حول مبنى الكونجرس، وتمكن العشرات منهم فى دخول الساحة الرئيسية للمبنى.

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