إخلاء الكونجرس وصدامات بين الشرطة وأنصار ترامب حول الكابيتول 

استخدمت الشرطة الأمريكية، قبل قليل، الذخيرة غير الحية لتفريق أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين احتشدوا قرب مبنى الكونغرس، بعد دعوة منه للسير نحو مقر السلطة التشريعية للضغط من أجل تغيير نتائج الانتخابات.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في واشنطن، بأن المحتجين اقتحموا الحاجز الأمني المقام قرب الكابيتول (مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة) ودخلوا إلى نطاق المبنى، ورد رجال الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع.

وفي السياق ذاته، قال عضو الكونغرس الأمريكي ريتشي توريس في بيان، الأربعاء، إن الشرطة ستجلي مكاتب الكونغرس مع انطلاق المظاهرات المؤيدة لترامب قرب مبنى الكابيتول احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال توريس عبر تويتر: "أمرت أنا وطاقم العمل بإخلاء مبنى كانون". أظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين لترامب والشرطة خارج مبنى الكابيتول.