رئيس البرازيل يعلن إفلاس بلاده 

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الأربعاء عن إفلاس بلاده مشيراً إلى أن السبب يرجع لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأثرت على كبريات الاقتصادات فيه.

وقال: "البرازيل مفلسة.. ليس هناك ما يمكنني القيام به.. السبب هذا الفيروس الذي غذاه الإعلام".

وأضاف: "أردت تعديل الشرائح الضريبية، لكن جاء الفيروس الذي يغذيه الإعلام الذي لدينا، هذا الإعلام الذي لا فائدة منه".

وتأتي تصريحات الرئيس البرازيلي للإشارة إلى الإصلاح المتعلق برفع مستوى الدخل المعفي من الضرائب، وهو وعد انتخابي أطلقه خلال حملته الانتخابية ضمن برنامج اقتصادي ليبرالي.

ويرى بولسونارو، أن "الانهيار الاقتصادي للبلاد مرتبط بالقيود التي فرضها الحكام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة ما يقرب من 198 ألف شخص في البرازيل".

وازدادت شعبية الرئيس بفضل المساعدة الطارئة التي تم تقديمها على مدى 9 أشهر إلى 68 مليون برازيلي، أي ما يقرب من ثلث السكان، لكنها توقفت هذا الشهر، بضغط من الأسواق التي تخشى ارتفاع مستوى العجز والدين العام الذي قد يضع البلاد على "حافة الهاوية الاجتماعية".

وفي نهاية الشهر الماضي، أشار رئيس البرازيل إلي أن أفضل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 هو الفيروس نفسه.

وقال بولسونارو "كان لدي أفضل لقاح، كان الفيروس".

يشار إلي أن بولسونارو، أصيب بفيروس كورونا المستجد وتعافى بالفعل من المرض.

ومنذ بداية الوباء في البرازيل في فبراير الماضي، قلل بولسونارو في عدة مناسبات من تأثير فيروس كورونا، الذي أطلق عليه اسم "الأنفلونزا الصغيرة"، على الرغم من أنه أقر الأسبوع الماضي بأنه قد يكون هناك "بعض المبالغة".

ودافع الزعيم اليميني المتطرف أيضًا عن استخدام العلاجات دون التحقق العلمي، مثل هيدروكسي كلوروكين.

وفي الآونة الأخيرة ، عارض الطبيعة الإلزامية للقاح كورونا، والتي حددتها المحكمة العليا أخيرًا.