صور مرعبة في أمريكا لقتلى الوباء.. 2.6 يموتون كل دقيقة

سجلت حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة ارتفاعًا قياسيًا آخر حيث تم الإبلاغ عن 3775 حالة وفاة في يوم واحد ، وهو ما يعادل 2.6 أمريكي يموتون كل دقيقة، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ارتفعت الوفيات اليومية الآن إلى ما فوق 3700 ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي، و توفي أكثر من 357000 أمريكي حتى الآن بسبب COVID-19 منذ تفشي الوباء.

كما استمرت الحالات والاستشفاء في الارتفاع حيث تم علاج 131 ألفًا و 195 مريضًا من الفيروس أمس ، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 5600 في يومين فقط ، بينما كانت الإصابات 229.055 إصابة جديدة.

تجاوز عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى في جميع أنحاء البلاد 100000 لمدة 35 يومًا.

وكانت الحالات العاصفة في كلٍ من، أريزونا ، كاليفورنيا و رود ايلاند، التي شهدت حاليًا ارتفاعًا في معدلات العدوى للفرد الواحد من أي بلد في العالم.

تتصدر ولاية أريزونا، أمريكا بعدد 827 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص في الأسبوع المنتهي يوم أمس الثلاثاء وفق التقسيم الأمريكي ، تليها كاليفورنيا بـ 671 إصابة لكل 100 ألف ، ورود آيلاند بـ 666 لكل 100 ألف.

وبالمقارنة ، سجلت الدولة الأوروبية التي لديها أعلى معدل إصابة للفرد في العالم ، جمهورية التشيك ، 653 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في نفس الفترة.

تتزايد الحالات حاليًا في 47 ولاية وإقليمًا أمريكيًا وتواجه البلاد تهديدًا جديدًا من سلالة متحورة من فيروس كورونا تم اكتشافها الآن في 37 شخصًا على الأقل في سبع ولايات ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وقال علماء إن السلالة المتحورة ، التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة ، قابلة للانتقال والعدوى بنسبة تصل إلى 70 في المائة أكثر من السلالة الأصلية.

تم الإبلاغ عن غالبية حالات السلالة الطفرة في كاليفورنيا ، حيث قفز العدد من ست حالات يوم الأحد إلى 32 يوم الثلاثاء - بعد أقل من أسبوع من تشخيص الحالة الأولى في الولاية.

وقال الجراح الأمريكي جيروم آدامز اليوم الأربعاء ، إن عملية الطرح للقاحات بطيئة ودعا الحكام في جميع أنحاء البلاد إلى تخفيف إرشاداتهم من أجل تطعيم المزيد من الأمريكيين.

واضاف آدامز " نعلم أن الأمر صعب ، إن طرح اللقاحات ليس بأي حال من الأحوال بالجودة التي نريدها. أريد من الشعب الأمريكي أن يضع هذا في نصابه: (إنه) أصعب طرح للقاح في التاريخ .. اتوقع زيادة الحالات زيادة سريعة خلال الأسبوعين المقبلين . وقد تصل 500000 يوميًا".

وقالت باربرا فيرير ، مديرة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس: "يجب على الجميع أن يضعوا في اعتبارهم أن معدلات انتقال العدوى في المجتمع مرتفعة جدًا لدرجة أنك تخاطر بالتعرض للعدوى كلما غادرت منزلك. لنفترض أن هذا الفيروس غير المرئي القاتل موجود في كل مكان ، يبحث عن مضيف راغب".

تصاعدت حالات الإصابة ودخول المستشفيات والوفيات في ولاية أريزونا منذ الشهر الماضي. في الأسبوع الماضي وحده ، وصلت المقاييس إلى أعلى مستوياتها في يوم واحد وسط الوباء.

تعرضت مستشفيات ولاية أريزونا للتوتر بسبب زيادة عدد المرضى ، وهذا ما أوقف العمليات الجراحية الاختيارية.