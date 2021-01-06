نائب جمهوري: لدينا انقلاب في أمريكا

وصف عضو جمهوري بالكونجرس الأمريكي ما يفعله مؤيدو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من اقتحام الكونجرس بأنه محاولة انقلاب.
وبحسب "سي إن إن"، قال النائب آدم كينزينجر وهو جمهوري من إلينوي "ما يحدث هذا محاولة انقلاب".
وقال ضباط شرطة في "الكابيتول هيل" إن التصويت على أصوات المجمع الانتخابي قد تم إيقافه مؤقتًا وأُغلق مبنى الكونجرس.
فيما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب ميتش ماكونيل،، حذر الجمهوريين من دوامة من الموت الديمقراطي في حال ألغيت نتيجة الانتخابات الرئاسية، في انقلاب على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يطالب بقلب النتائج لصالحه.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن "مجلس الشيوخ الأمريكي لديه دعوة أعلى من دوامة لا نهاية لها من الانتقام الحزبي" حيث رفض تحدي نواب الحزب الجمهوري لنتائج الهيئة الانتخابية.
وكان ترامب قد طلب من نائبه مايك بنس الانقلاب على نتائج الانتخابات وإلغائها، زاعمًا أن بنس لديه الصلاحية القانونية للقيام بذلك.
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