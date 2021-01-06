ترامب ينقلب على نائبه: بنس غير شجاع

وصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، نائبه مايك بنس، بغير الشجاع، عقب رفضه الاعتراض على تصويت الكونجرس.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا".

وأضاف: "من خلال اعطاء الولايات فرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة، وليس الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طُلب منهم التصديق عليها مسبقًا. الولايات المتحدة تطلب الحقيقة".

ووجَّه نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، اليوم الأربعاء، خطابا، إلى الكونجرس الأمريكي، يؤكد فيه عدم الاعتراض على ما يعتمده الكونجرس فيما يخص نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بنس في خطابه: "لا أعتقد أن مؤسسي بلدنا يعتزمون منح نائب الرئيس سلطة أحادية الجانب لتقرير الناخبين الانتخابيين الذين ينبغي عدهم".

وأضاف: "رأيي المدروس هو أن قَسَمِي بدعم الدستور والدفاع عنه؛ يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب، لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي".

وأوضح: أريد أن أؤكد للشعب الأمريكي أنني سأحافظ على القسم الذي قطعته لهم وسأحافظ على القسم الذي قطعته أمام الله تعالى".