إعلان حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من الساعة السادسة مساء، وذلك للسيطرة على الأوضاع.

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، أثناء التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية أن الشرطة قررت إخلاء مبنيين في الكونجرس الأمريكي، وذلك مع اقتراب متظاهرين من المبنى.

ودعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنصاره للزحف إلى مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقال ترامب لأنصاره في واشنطن: "سأمشي معكم من هنا إلى مبنى الكونجرس لنطلب من أعضائه القيام بالعمل السليم".

وتابع: "لا أحد من الرؤساء السابقين حقق ما استطعت تحقيقه خلال رئاستي".

وأضاف: "انتخابات دول العالم الثالث أكثر عدالة من الانتخابات التي شهدتها بلادنا هذا العام، والكثيرون في الحزب الجمهوري تنقصهم الشجاعة".

وتابع: " نأمل من مايك بنس نائب الرئيس أن يفعل الشيء الصحيح ويعيد الموضوع إلى الولايات لإعادة التصديق وسأكون رئيسا وستكونون أسعد الناس".

وذكر أن: " على مايك بنس أن يعيد الأصوات إلى الولايات لإعادة التصديق عليها".

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرات مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بالتزامن مع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية.