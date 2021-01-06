إخلاء مجلس النواب ومحاولة انقلاب على بايدن.. ترامب يدمر أمريكا

أكد نائب أمريكي لشبكة CNN أنه تم إخلاء مجلس النواب، بعد اقتحام متظاهرين له.
ووسط خرق لمبنى الكابيتول (الكونجرس )الأمريكي من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، غرد النائب آدم كينزينجر، وهو جمهوري من إلينوي عن الأمر، ووصفه بـ"محاولة انقلاب" على السلطة المنتخبة الديمقراطية.
وأعلن العمدة موريل باوزر ، المسئول في العاصمة واشنطن، في بيان على تويتر أن واشنطن ستخضع لحظر تجول في الساعة السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وسيظل ساري المفعول حتى الساعة 6:00 من صباح الخميس.
وتم إيقاف تصويت الهيئة الانتخابية على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية (مؤقتًا) بعد أن قام محتجون- حرضهم ترامب- باختراق مبنى الكابيتول.
وقال البيان "خلال ساعات حظر التجول ، لا يجوز لأي شخص ، بخلاف الأشخاص الذين عينهم رئيس البلدية ، المشي أو ركوب الدراجة أو الركض أو التسكع أو الوقوف أو بالسيارة أو أي وسيلة نقل أخرى" داخل المنطقة.
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