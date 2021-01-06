قرار مهم من رئيس الوزراء السوداني

أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني "عبد الله حمدوك" إصدار القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005م والقاضي بنزع ملكية أراضي حكومية بالولاية الشمالية.

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك استنادًا على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 مذ قرارًا اليوم بإلغاء القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005 القاضي بنزع ملكية أراضي حكومية بالولاية الشمالية لغرض قومي عام على أن تؤول ملكية الأراضي المشمولة بالقرار عاليه الى حكومة السودان ‏(الولاية الشمالية) وفق أسس.

وأشار المكتب إلى ان الأسس هي "الأراضي التي تم نزعها ولم يتم تخصيصها تعود إلى الوضع الذي كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005، وكذلك إلغاء تخصيص الأراضي التي تم نزعها ولم تستثمر أو تستصلح، بالإضافة إلى نزع المساحات غير المستثمرة من الأراضي التي تم تخصيصها واستثمار جزء منها على أن يتم إشراك حكومة الولاية والجماعات المحلية في معالجة القضايا الناشئة عن تخصيص الأراضي.

وأفاد المكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر بأنه تم توجيه وزارات شئون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي (حكومة الولاية الشمالية) ومسجل عام الأراضي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.