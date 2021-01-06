مسئول أمني كبير: ترامب ينقلب على السلطة ويقودنا للخراب

قال قائد شرطة العاصمة السابق، إن الرئيس دونالد ترامب مسؤول عن الخرق غير القانوني لمبنى "الكابيتول" الأمريكي، وفق ما ذكرت "سي إن إن".
ووصف تشارلز رامزي، الرئيس السابق لشرطة العاصمة، خرق الكابيتول الأمريكي، الأربعاء، من قبل المتظاهرين المؤيدين لترامب، بأنه "قريب من محاولة انقلاب لم تشهدها هذه الدولة من قبل".
وردا على سؤال من جيك تابر من CNN عما يجب على الرئيس ترامب فعله ، قال رامزي "ما أريد أن يفعله الرئيس هو أن يصمت ويبتعد عن الطريق".
وأضاف رامزي "أعني ، الرجل - إنه مثل السرطان ، كما تعلم".
وتابع "لقد أثارهم واستمر في الأمر برمته. هذا أقرب ما يكون لمحاولة انقلاب لم يشهدها هذا البلد من قبل. هذا ما تنظرون إليه ، أيها الناس ، ، والكثير من الناس مسؤولون عن ذلك ".
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