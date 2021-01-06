حرضهم على الفوضى وتخلى عنهم..أول تعليق من ترامب على الاحتجاجات

في أول تعليقٍ له على الاحتجاجات المناصرة له، حث الرئيس الامريكي دونالد ترامب المتظاهرين على دعم الشرطة وإنفاذ القانون في تغريدة لع على تويتر.

واقتحم المتظاهرون مبنى الكونجرس الأمريكي ، حيث شجع قبلها ترامب أنصاره على الاحتجاج أمام مبنى الكابيتول الأمريكي.

على الرغم من وعده بالانضمام إليهم ، انسحب ترامب إلى البيت الأبيض في سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات وشاهد على شاشات التلفزيون العنف الذي اندلع في الكابيتو.

وقال ترامب قبل الاقتحامات للمتظاهرين الذين جاؤا للبيت الأبيض للاستماع إليه "سوف نسير إلى مبنى الكابيتول. وسنشجع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس والنساء الشجعان".

أضاف " نريد أن نسترد بلدنا وعلينا أن نظهر القوة وعلينا أن نكون أقوياء ".

قال ترامب"سوف نسير في شارع بنسلفانيا". لأكثر من 40 دقيقة .

و رفض البيت الأبيض التعليق على الفوضى التي تتكشف بين أنصار ترامب في الكابيتول هيل ، الذين انتهكوا الآن المنطقة التي يوجد فيها نائب الرئيس مايك بنس حاليًا.

على الرغم من الطلبات المتكررة ، رفض المتحدث باسم ترامب قول أي شيء أو تسليم أي رسالة من الرئيس بشأن ما يجري.