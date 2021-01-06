أخبار اليمن : متى يستعيد الإنسان حاسة الشم بعد كوفيد-19؟

متى يستعيد الإنسان حاسة الشم بعد كوفيد-19؟وفقًا لمجلة الطب الباطني، تمكنت مجموعة من العلماء الأوروبيين من تحديد فترة استعادة حاسة الشم لدى معظم المرضى، الذين تعرضوا وتعافوا من مرض كوفيد-19.

وأجرت المجموعة، دراسة شملت 2.5 ألف مريض من 18 مستشفى في مختلف الدول الأوروبية، ووجد العلماء أن انخفاض الإحساس أو الفقدان الكامل للرائحة، كان موجودا في 85.9٪ من حالات الإصابة بشكل خفيف بمرض كوفيد-19، وفي 4.5٪ بشكل متوسط، ​​وفي 6. 9٪ من الحالات الشديدة والحرجة.

وكان متوسط ​​مدة ضعف حاسة الشم 21.6 يوم، لكن ربع المصابين أفادوا بأنهم يستعيدوا حاسة الشم بالكامل وتماما حتى بعد شهرين.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور جيروم ر ليتشين، من جامعة ساكلاي بباريس، إن "ضعف حاسة الشم، يبدو أكثر انتشار في الحالات الخفيفة من كوفيد-19، مما هو عليه في الحالات المتوسطة والثقيلة من المرض".

ونوه البروفيسور بأن، 95٪ من المرضى يستعيدون حاسة الشم في غضون ستة أشهر بعد الإصابة المرض".