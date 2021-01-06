أخبار اليمن : قصف عنيف للمرتزقة على الأحياء السكنية في تعز

قصف عنيف للمرتزقة على الأحياء السكنية في تعزاستهدف مرتزقة العدو السعودي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة المنازل والأحياء السكنية في مناطق متفرقة بمحافظة تعز.

وأفاد مسؤول محلي بأن المرتزقة استهدفوا بعدد من قذائف المدفعية مصنع الألبان في الحوبان وعصيفرة وأحياء سكنية في مديرية صالة، ما أدى إلى حدوث أضرار في سور المصنع.

وأشار إلى أن قصفاً عنيفاً للمرتزقة استهدف الأحياء السكنية بعصيفرة وسوفتيل والسلال، ما أدى إلى تضرر عدد من ممتلكات المواطنين.

ولفت المصدر إلى أن قذيفة للمرتزقة استهدفت المجمع الصناعي في الحوبان، ما أدى إلى إصابة المواطن فيصل عبدالإله الحكيمي.