بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات.. والظهور على التليفزيون

دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الظهور في التلفزيون والمطالبة بوقف الاحتجاجات.

وقال بايدن، في كلمة متلفزة موجهة للأميركيين: "كلكم رأيتم ما حدث. ديمقراطيتنا تخضع لهجوم غير مسبوق. لم نشهد هذا في التاريخ المعاصر. نحن دولة الحريات".

وأضاف "هذا هجوم على قيمنا الديمقراطية، التي لا نتنازل عليها. مشاهد الفوضى في الكابيتول لا تعكس الأميركي الحقيقي، لا تعكس من نكون كأميركيين".

وتابع: "ما نراه هو مجموعة ضيقة من المتطرفين، هذه فوضى وغياب للنظام".

وأبرز بايدن: "كلمات الرئيس مهمة، بصرف النظر عن حسنه أو سوءه، هذه الكلمات يمكن أن تلهم حين تكون إيجابية، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تحرض على أشياء سلبية".

وأردف قائلا: "أنا أطالب ترامب بالظهور أمام التلفزيونات الوطنية ويدافع عن الدستور ويطالب بوقف هذه الاحتجاجات".

وأوضح "العالم يشهد ما يحدث الآن.. أوجه كلمتي لترامب بالقول: تصرف!"

وتأتي كلمة بايدن في وقت تشهد فيه العاصمة الأميركية واشنطن حالة من الفوضى، بعدما تمكنت حشود من أنصار الرئيس ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس.

وأعلنت بلدية واشنطن حظر التجول في العاصمة من الساعة السادسة مساء وحتى صباح اليوم التالي.