جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة عن مراسل "نيويورك تايمز" فى تغريدة عبر "تويتر" قوله إن "السيناتور الجمهورى رومنى يعتبر أن ترامب هو السبب فى هذا التمرد". وقالت وكالة "رويترز" مساء الأربعاء، إن محتجين مؤيدين لترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلوا منصة تنصيب جو بايدن. وأضافت، بحسب "روسيا اليوم"، أنه قد تم إغلاق مبنى الكونجرس مع تجمع أنصار ترامب خارجه أثناء جلسة بحث التصديق على فوز بايدن. وأفادت بأن مجلس الشيوخ علق مناقشة نتائج المجمع الانتخابى، فيما أشارت شرطة الكابيتول إلى اختراق مبنى الكابيتول وإغلاقه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيناتور جمهورى يتهم ترامب بالوقوف وراء تمرد واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.