صور.. أنصار ترامب يصلون لمقعد رئيس مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورًا لاقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكى اعتراضا على نتائج الانتخابات الأمريكية.





ويظهر فى الصور اقتحام أنصار ترامب لقاعة مجلس الشيوخ والوصول إلى مقعد رئيس مجلس الشيوخ. وكان القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلير، رفض طلبا لإرسال تعزيزات إلى العاصمة واشنطن.

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