ترامب يهاجم بنس: لم يتحلّ بالشجاعة المطلوبة لحماية بلادنا 

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس بعد أن أعلن الأخير رفضه إلغاء نتيجة الانتخابات التي ستجعل المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد.
ترامب يهاجم بنس: لم يتحلّ بالشجاعة المطلوبة لحماية بلادنابنس يتحدى ترامب: لا يمكنني ادعاء سلطة لرفض أصوات انتخابية ستجعل بايدن رئيسا
وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": لم يتحل مايك بنس بالشجاعة اللازمة لفعل ما كان ينبغي فعله لحماية بلادنا ودستورنا، مما أعطى الولايات فرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة، وليس الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طلب منها التصديق عليها مسبقا... الولايات المتحدة تطالب بالحقيقة".
وكان ترامب قد قال إنه يأمل في أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات.
وأضاف: "على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه فعله هو أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات".
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