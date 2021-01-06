بوتين يكشف خفايا قراراته نحو سوريا قبل سنة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قراراته التي اتخذها بشأن الأزمة السورية تنطلق من مصالح روسيا في الأساس، فروسيا تأتي أولا، مؤكدًا أن طبيعة تواجده في سوريا ليست نتيجة فورة حماس، بل وفق رؤية سياسية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

قال بوتين في مقابلة نشرت في فيلم وثائقي على قناة "روسيا-1": "عند اتخاذ القرارات من هذا النوع، أعني الآن ليس رحلتي الجوية /المفاجئة إلى سوريا/ بالطبع، ولكن القرارات المتعلقة بالمسار السوري، أنطلق بالدرجة الأولى من مصالح الدولة الروسية، لا من مشاعر تعاطفي أو كراهيتي".

والفيلم من إعداد يفجيني بودوبني وبعنوان "لا مجال للخطأ. زيارة عيد الميلاد إلى دمشق"، ويغطي زيارة الرئيس بوتين لسوريا في أعقاب اغتيال قاسم سليماني والتوتر غير المسبوق الذي شهدته المنطقة بين إيران والولايات المتحدة عشية عيد الميلاد الماضي.

وفي يناير 2020، قام بوتين بزيارة مفاجئة إلى سوريا، وقام بلقاء نظيره السوري "بشار الأسد"، إلى جانب جولته في مقر قيادة القوات الروسية في دمشق.

وذكرت الصحف وقتها، أن "زيارة بوتين جاءت لنقل رسالة لا لبس فيها لطهران، تقول إنهم يدعمون سوريا ، وأن موسكو لن تسمح لطهران بالعمل ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية من الأراضي السورية.

وأوضحت الصحف أن "بوتين جلب معه رسالة من إسرائيل إلى الأسد، تقول إنه طالما كانت سوريا لا تسمح للحرس الثوري الإيراني وحلفائه بالرد من الأراضي السورية، فإن إسرائيل ستمتنع عن ضرب البنى التحتية المدنية في سوريا، بل وستمتنع عن ضرب أهداف عسكرية تابعة للحكومة".