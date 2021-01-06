وفد أمريكي رفيع المستوى يصل الجزائر بقيادة وزيرة القوات الجوية لهذا السبب

أفادت صحيفة النهار الجزائرية، بوصول وزيرة القوات الجوية الأمريكية، باربرا باريت، على رأس وفد رفيع المستوى- ضم مجموعة من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين- إلى العاصمة الجزائرية الجزائر.

وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن الوفد ضم مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

كما ضم الوفد، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، الجنرال جيفري هاريجيان.

وذكرت الصحيفة بأنه من المقرر أن يناقش الوفد الأمريكي قضايا ثنائية وإقليمية مع المسؤولين الجزائريين.