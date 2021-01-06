خطأ إيفانكا ترامب .. تشكر مقتحمي الكونجرس وتصفهم بالوطنيين

ارتكبت ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب، خطأ بعد أن أشادت بـالمحتجين الذين أشعلوا الفوضى في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن كتبت تغريدة على موقع تويتر، شكرتهم فيها على دعمهم لوالدها، لكنها قامت سريعًا بمسحها ، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وبعد دقائق من وصفها مثيري الشغب بـ "الوطنيين" ، قامت بحذف التغريدة. ونصحت إيفانكا المحتجين فيما بعد بقولها: "العنف يجب أن يتوقف فورا. من فضلكم سلموا".

في أول تعليقٍ له على الاحتجاجات المناصرة له، حث الرئيس الامريكي دونالد ترامب المتظاهرين على دعم الشرطة وإنفاذ القانون في تغريدة له على تويتر.

واقتحم المتظاهرون مبنى الكونجرس الأمريكي ، وشجع قبلها ترامب أنصاره على الاحتجاج أمام مبنى الكابيتول الأمريكي.

على الرغم من وعده بالانضمام إليهم ، انسحب ترامب إلى البيت الأبيض في سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات وشاهد على شاشات التلفزيون العنف الذي اندلع في الكابيتول.

وقال ترامب قبل اقتحامات المتظاهرين الذين جاءوا للبيت الأبيض للاستماع إليه "سوف نسير إلى مبنى الكابيتول. وسنشجع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس والنساء الشجعان".

أضاف " نريد أن نسترد بلدنا وعلينا أن نظهر القوة وعلينا أن نكون أقوياء ".

وأكمل ترامب: "سوف نسير في شارع بنسلفانيا" لأكثر من 40 دقيقة .

ورفض البيت الأبيض التعليق على الفوضى التي تتكشف بين أنصار ترامب في الكابيتول هيل ، الذين انتهكوا الآن المنطقة التي يوجد فيها نائب الرئيس مايك بنس حاليًا.

على الرغم من الطلبات المتكررة ، رفض المتحدث باسم ترامب قول أي شيء أو تسليم أي رسالة من الرئيس بشأن ما يجري.