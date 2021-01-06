بعد اقتحامهم الكونجرس.. ترامب يطالب أنصاره بالعودة إلى منازلهم

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنصاره للعودة إلى منازلهم، وذلك عقب اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

ونوه "ترامب" في كلمة مسجلة إنه يعلم جيدا مدى الألم الذي يتملك مؤيديه بسبب عملية تزويير الانتخابات، إلا إنه دعا أنصاره للعودة إلى المنازل.

وأوضح "ترامب" في كلمته: "إنني أعلم مدى حزنكم، ومدى ألمكم، لكني أطالبكم بالعودة إلى المنزل، والبقاء في أمان بالمنازل".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث أمام الكونجرس الأمريكي اعتداء على الديمقراطية الأمريكية.

وقال بايدن في كلمة إلى الشعب الأمريكي إن ما يجرى في البلاد يعد فوضى تنتهي إلى تمرد عام في الولايات المتحدة.

وأضاف أن ما يحدث هو هجوم عنيف على أبرز رموز القدسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب بايدن من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بإلقاء خطاب إلى الشعب الأمريكي، بشكل فوري.

وأعرب عن حزنه الشديد لما تتعرض له البلاد، قائلا: "أنا مصدوم وحزين".

وتابع بايدن في كلمته: "احتلال المكاتب في مجلسي الشيوخ والنواب وتهديد سلامة ممثلي الشعب يعد عصيانا".