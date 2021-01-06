بعد اقتحام الكونجرس.. نداء عاجل من السفارة السعودية لرعاياها في أمريكا

وجهت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، نداء عاجلا لجميع المواطنين السعوديين الموجودين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالالتزام بحظر التجول الذي فرضته السلطات المحلية عقب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز الديموقراطي جو بايدن.
وقالت السفارة إنه "على المواطنين المتواجدين في واشنطن الالتزام بحظر التجول من الساعة 6م اليوم ( الاربعاء ) وحتى الساعة 6 من صباح الغد واتباع تعليمات السلطات المحلية، وعدم الحضور الى واشنطن خلال هذه الفترة لمن هم خارجها، والاتصال على ارقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة في الحالات الطارئة".
ويشار الي ان عمدة العاصمة واشنطن ميوريل باوزير، كانت قد أعلنت عن فرض حظر تجول في العاصمة بدءا من الساعة السادسة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت واشنطن .
وأفادت "ميوريل" في تغريدة لها عبر "تويتر": "طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس 7 يناير".
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