بايدن يدعو ترامب إلى توجيه خطاب عاجل للشعب: كن مسئولا

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث أمام الكونجرس الأمريكي هو اعتداء على الديمقراطية الأمريكية.
وقال بايدن في كلمة إلى الشعب الأمريكي إن ما يجرى في البلاد يعد فوضى تنتهي إلى تمرد عام في الولايات المتحدة.
وأضاف أن ما يحدث هو هجوم عنيف على أبرز رموز القدسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب بايدن من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بإلقاء خطاب إلى الشعب الأمريكي، بشكل فوري.
وأعرب عن حزنه الشديد لما تتعرض له البلاد، قائلا: "أنا مصدوم وحزين".
وتابع بايدن في كلمته: "احتلال المكاتب في مجلسي الشيوخ والنواب وتهديد سلامة ممثلي الشعب يعد عصيانا".
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