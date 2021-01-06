بيان هام من الصحة السعودية بشأن لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية أن تقديم اللقاحات الخاصة بـ كورونا للمواطنين والمقيمين ممن تشملهم المرحلة التي تحددها وزارة الصحة وفق التوجيهات الصادرة من القيادة السعودية.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على تويتر: إشارة إلى ما يتم تداوله حول حصول أحد الأشخاص على لقاح كورونا يوم الاثنين الماضي في مركز اللقاحات بمحافظة جدة وحول أحقيته بأخذ اللقاح فإن الشخص مقيم متواجد بالمملكة بهوية مقيم النظامية وتحت كفالة إحدى الشركات الخاصة بمحافظة جدة وضمن الفئات العمرية المشمولة باللقاح لهذه المرحلة.
وشدّدت الوزارة على أن تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين يأتي ضمن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين.
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