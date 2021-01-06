أول تعليق من إسرائيل على المصالحة الخليجية

في أول تعليق لها على المصالحة الخليجية ، رحبت إسرائيل،اليوم الأربعاء بالمصالحة التي تم التوصل إليها أمس في "قمة العلا" بالسعودية، معتبرة إنها مهمة للمنطقة العربية.
قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن المصالحة مهمة بالنسبة للاستقرار الإقليمي، مضيفا :"نحن نراها خطوة مهمة قادتها الولايات المتحدة".
ذكر الوزير، إن المصالحة توحي بتوجه قطر أكثر نحو الغرب، بعدما سعت خلال السنوات الماضية للعب في ملعبين مع دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية والدول المعتدلة، وأيضا مع ايران".
أضاف كوهين: "الخطوة التي حصلت (المصالحة الخليجية) نأمل أن تعكس تغيرا في سياسة قطر في اتجاه دول الغرب ونحو الدول العربية المعتدلة".
وتابع "هذه خطوة بالتأكيد يمكن أن تشكل أرضية مهمة لتطوير العلاقات بين قطر وإسرائيل فيما بعد".
ونص "إعلان العلا" الصادر عن القمة الخليجية الـ41، أمس الثلاثاء، على عودة العلاقات بين قطر من جانب مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر، بعد أكثر من ثلاث سنوات من القطيعة.
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