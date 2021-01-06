أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا بالموافقة على انضمام أربعة من رجال الأعمال لعضوية "مجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين".
جاء ذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء الصندوق.
وأشارت صحيفة سبق السعودية إلى أن الأعضاء الأربعة هم عبداللطيف بن محمد الجبر، وحمد بن عبدالعزيز الجميح، وعبدالرحمن بن راشد الراشد، وعبدالله بن سليمان الراجحي.
ويشار إلى أن مجلس أمناء الصندوق، تم إنشاؤه ودعمه وتعزيز مسارات عمله في إطار ما توليه القيادة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقديرها لجهودهم وتضحياتهم المشرفة دفاعًا عن دينهم والمقدسات في وطنهم.
وبدوره أوضح مستشار وزير الداخلية الأمين العام للصندوق، الدكتور ساعد العرابي الحارثي، أن موافقة المقام السامي الكريم على انضمام رجال الأعمال إلى عضوية مجلس أمناء الصندوق تأتي في سياق ما يحظى به من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده لكي يؤدي ما أُنيط به من مهمات تجاه أسر شهداء الواجب والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقديم العون والمساندة لهم، وتلبية احتياجاتهم في مختلف شؤون حياتهم بما يحقق لهم حياة كريمة في ظل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة بأبناء هذا الوطن واستقرارهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جديد من الملك سلمان بشأن أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.