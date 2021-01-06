نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الحزب الديمقراطي: ترامب يخاطب من لا يعلم.. والتظاهرات لن تغير شيئًا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مهدي عفيفي، المحلل السياسي الأمريكي، عضو الحزب الديمقراطي، أن الحزب الديقراطي سيطر على مجلسي الشيوخ والكونجرس بشكل شبه حاسم رغم محاولات العضو الجمهوري في ولاية جورجيا بإعادة التصويت.

وأضاف عفيفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الرئيس المنتخب جون بادين قادرًا على اختيار مرشحين بشكل حر.

وأشار إلى أن دونالد ترامب بعدم اعترافه بخسارة الانتخابات الرئاسية يخاطب من لا يعلم، وتظاهرات مؤيدي ترامب لن تغير شيئا، موضحا أن تلك محاولات تخدم طرفين، اليمين المتشدد، ومرشحي الرئاسة في 2024.

ولفت إلى أن الداعمين لترامب حاليا يحاولون الحصول على تأييد مؤيديه خلال انتخابات الرئاسية المقبلة، مردفا أن ترامب لا يصلح للرئاسة في 2024.

وتابع أن البرلمانات العربية لا بد أن تتعامل مع الكونجرس في الإدارة الجديدة.

