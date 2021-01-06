بالفيديو.. اختراق لتردد الطيران ورسالة تهديد بتفجير الكونجرس ليلة تنصيب بايدن

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أحمد جودة - القاهرة - أذاعت قناة "الغد"، تقريرًا مصورًا حول اختراق لتردد الطيران ورسالة تهديد بتفجير الكونجرس ليلة تنصيب جو بايدن الرئيس المنتخب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع تردد أصوات "نحن نطير بطائرة إلى مبنى الكابيتول".

وجاء في التقرير، أن يوم الأربعاء رسالة تقول: "سننتقم لسليماني"، وأن مراقبي الحركة الجوية في نيويورك أبلغوا عن تهديد باستهداف مبنى الكونجرس ليلة تصديق مجلس النواب على فوز جو بايدن انتقاما لمقتل قائد فليق القدس قاسم سليماني العام الماضي.

حسب وسائل إعلام أمريكية، الحكومة الأمريكية شككت في جدية التهديد، وأكد مكتب التحقيق الفيدرالي تعامله مع جميع التهديدات على محمل الجد، مع فتح تحقيقات داخلية فتحت بشأن اختراق وانتهاك ترددات الطيران.

وعبر خبراء عن مخاوفهم من هذا الاختراق خوفا من التأثير على الطيارين وحركة الطائرات، لكن إدارة الطيران المدنية شددت على مراقبي الحركة الجوية بضرورة الإبلاغ عن أي تهديد أو خروج أي طائرة عن مسارها إلى جانب التوترات الخارجية هناك تحذيرات داخلية من اندلاع أعمال عنف

كما أن كالة إنفاذ القانون الفيدرالية اعتبرت هذا الأسبوع هو الأخطر على الولايات المتحدة الأمريكية.

بينما كشفت مصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ FBI يحقق بعملية اختراق لموجة ترددات الملاحة الجوية والتهديد بضرب مبنى الكونغرس بطائرة انتقاما لمقتل اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.