نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلطات اللبنانية تعلن غلق المساجد اعتبارًا من الغد بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت السلطات اللبنانية مساء اليوم الأربعاء، إغلاق المساجد في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الغد الخميس، الموافق 7 يناير 2021 لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت المديرية العامة للأوقاف اللبنانية بيانا جاء فيه: "بعد المشاورة مع أهل الخبرة من الأطباء والاختصاصيين، واستنادًا إلى المعطيات الصحية، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المولجة التعاطي مع تفشي جائحة كورونا".

وأضاف البيان: "قررت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية إغلاق المساجد مؤقتًا انطلاقا من المصلحة الشرعية وفق القاعدة الفقهية في الحديث النبوي الشريف لا ضرر ولا ضرار".

وبحسب البيان، دعت المديرية إلى "الالتزام بهذا القرار حفاظًا على أرواح الناس المصانة شرعًا، على أن تؤدى الصلوات في المنازل، ويستمر نداء الأذان في المساجد".