أخبار اليمن : الحديدة.. إحباط محاولة تسلل للمرتزقة في حيس

الحديدة.. إحباط محاولة تسلل للمرتزقة في حيس
نجحت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، خلال الساعات الماضية، في إحباط محاولة تسلل على مواقعها في حيس بمحافظة الحديدة.
وأفاد مصدر عسكري، بأن وحدات من الجيش واللجان رصدت محاولة تسلل للعناصر المرتزقة غرب مدينة حيس، وخاضت معها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مؤكداً تكبيد مرتزقة العدو خسائر فادحة على المستويين البشري والمادي.
وتستمر قوى العدوان في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية وارتكاب الجرائم ضد المدنيين مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحى.
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