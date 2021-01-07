عاجل.. إخلاء مقر الحزب الديمقراطى بعد العثور على عبوة ناسفة بنظيره الجمهورى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أنه تم إخلاء مقر الحزب الديمقراطى فى العاصمة الأمريكية واشنطن



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أنه تم إخلاء مقر الحزب الديمقراطى فى العاصمة الأمريكية واشنطن وكان تم العثور على عبوة ناسفة فى مقر الحزب الجمهورى وتفجيرها بشكل آمن.

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