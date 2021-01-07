عبر فيديو مقتضب ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم

جدة - نرمين السيد - وقال "ترامب"، فى كلمة مقتضبة اليوم الأربعاء : " لدينا انتخابات تم سرقتها، عليكم العودة إلى المنازل الآن". وتابع ترامب : " الانتخابات كانت مزورة ولكن علينا أن نكون سلميين.. عودوا إلى منازلكم فى سلام" . واقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، الحواجز التى وضعتها الشرطة الأمريكية حول مبنى الكونجرس، وتمكن العشرات منهم فى دخول الساحة الرئيسية للمبنى.

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