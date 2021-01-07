رئيس مجلس النواب اللبناني يعلق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من جديد تمسك لبنان بكامل حقوقه الوطنية في استخراج ثروته النفطية والغازية من مياهه الإقليمية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس مجلس النواب اللبناني على خلال لقائه وفدا من حكومة تصريف الأعمال اللبنانية. وشارك في الوفد نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه ورئيس الوفد اللبناني لمفاوضات ترسيم الحدود العميد الركن بسام ياسين. كما شدد بري علي اتفاق الإطار المعلن سابقًا ومبدأ ترسيم الحدود البحرية حفاظًا على الحقوق اللبنانية في السيادة واستثمار ثروات البلد.

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