الشرطة الأمريكية تلقي القبض على 13 شخصا في أحداث شغب واشنطن

أعلن قائد الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن ألقت القبض على 13 شخصًا كلهم من غير سكان العاصمة واشنطن.

وقال في بيان صحفي إن الشرطة صادرت 5 قطع أسلحة في أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة.

​وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.