جونسون يسخر من أمريكا ويطالب واشنطن بانتقال سلمي للسلطة

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المشاهد في العاصمة الأمريكية واشنطن، واقتحام مثيري الشغب مبنى الكابيتول الأمريكي "الكونجرس"- بأنها "مشينة" ، ودعا إلى انتقال سلمي للسلطة.

وبحسب "سي إن إن"، كتب جونسون على تويتر يوم الأربعاء "مشاهد مشينة في الكونجرس الأمريكي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ومن الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".

في وقت سابق يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الحكومة البريطانية "على ثقة تامة" في أن نظام الضوابط والتوازنات الأمريكي سيضمن أن نتيجة الانتخابات "يتم تحديدها بشكل صحيح وتحديدها ومن ثم احترامها".

دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنصاره للعودة إلى منازلهم، وذلك عقب اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

ونوه "ترامب" في كلمة مسجلة إنه يعلم جيدا مدى الألم الذي يتملك من مؤيديه بسبب عملية تزويير الانتخابات، إلا إنه دعا أنصاره للعودة إلى المنازل.

وأوضح "ترامب" في كلمته: "إنني أعلم مدى حزنكم، ومدى ألمكم، لكني أطالبكم بالعودة إلى المنزل، والبقاء في أمان بالمنازل".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث أمام الكونجرس الأمريكي هو اعتداء على الديمقراطية الأمريكية.