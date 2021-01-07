بعد 13 عاما.. رحيل مفاجئ لرئيس شركة سكاي نيوز عن منصبه

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سكاي نيوز الاعلامية البريطانية أنه سيتنحى عن منصبه بعد أن قاد الشركة لمدة 13 عامًا، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل.

قالت الصحيفة ، إن جيريمي داروتش ، البالغ من العمر 58 عامًا ، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سكاي نيوز منذ عام 2007 ، سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي في الشركة لكنه لن يترك منصبه حتى نهاية عام 2021 لضمان وجود انتقال سلس في القيادة.

وسيخلف داروتش في منصبه، رئيسة شركة فيرجن ميديا ​​السابقة، دانا سترونج التي تشغل حاليًا منصب رئيس خدمات المستهلك في شركة كومكاست كابل Comcast Cable - أكبر مشغل تلفزيوني في الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة، أن الوقت الذي قضاه داروتش في المسئولية يجعله أحد الرؤساء التنفيذيين الأطول خدمة في شركة كبرى في المملكة المتحدة.

أشرف داروتش على خصخصة الشركة في عام 2018 ، عندما دفعت كومكاست 30 مليار جنيه إسترليني لتوديع عرض منافس من شركة فوكس، لروبرت مردوخ لشراء الشركة.

خلال فترة عمله ، شهد داروتش أيضًا إطلاق قنوات Sky Arts و Sky + و Now TV وساعد في توسيع الشركة لتصبح أكبر مزود تلفزيوني متعدد المنصات في أوروبا مع ما يقرب من 24 مليون عميل.

أعلن داروتش عن قراره التنحي عن منصبه قائلًا: "لقد كان شرفًا لي قيادة سكاي لمدة 13 عامًا ، وتحقيق تجربة كنت أتطلع إليها كل يوم ، لذا أعتبر إن قرار المغادرة أمر ليس سهلًا".

أضاف "لكن مع استقرار الأعمال في شركة كومكاست ، فقد حان الوقت لرحيلي".

وتابع "أشعر أنني محظوظ بشكل لا يصدق، وذلك لأنني عملت مع زملاء يهتمون بالعمل ويعملون بلا كلل كل يوم . أود أن أشكر جميع زملائي في Sky الذين استمتعت كثيرًا بالعمل معهم".