خلال يوم.. سوريا تسجل 98 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل ٩٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد الي ١١٩٨٨.
وذكرت وزارة الصحة في بيان لها اليوم إنه تم رصد شفاء ٦٧ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٥٧٥٣.
وأفادت الوزارة السورية بأنه تم تسجيل وفاة ٦ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧٤٧
وتوزعت الإصابات لليوم مابين ١٨ في حمص و ١٧ في اللاذقية و١٧ في دمشق و١٥ في حلب و١٣ في طرطوس و١٢ في ريف دمشق و٦ في حماة.
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