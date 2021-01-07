موعد حساب المواطن وضوابط جديدة والتحقق من الأهلية لدورة يناير 2021

موعد حساب المواطن وضوابط جديدة وطريقة التحقق من الأهلية برقم الهوية الدورة 38 يناير 2021، ؟ كل هذه الأمور تهم المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي من توقف النمو الاقتصادي، ولتوضيح تلك الأمور فقد أجاب برنامج حساب المواطن عبر موقعه على تويتر عنها ولهذا فإننا سوف نستعرض في هذا التقرير موعد حساب المواطن والتحقق من الأهلية. .

موعد حساب المواطن:-

موعد حساب المواطن، محددة من قبل القائمين على برنامج حساب المواطن وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة ما إذا صادف اليوم العاشر يوم إجازة وعطلة رسمية في السعودية، فيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن مبكراً بيوم أي اليوم التاسع من الشهر الميلادي أو متأخرة بيوم أي اليوم الحادي عشر من الشهر الميلادي، وهذا الشهر وهو شهر يناير فإن اليوم العاشر منه لا يوافق يوم عطلة رسمية وبالتالي فإنه سوف يتم صرف قيمة دعم حساب المواطن في موعدها وهو المحدد باليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

ضوابط جديدة من حساب المواطن :-

أقر برنامج حساب المواطن عدد من الضوابط الجديدة :-

* تعليق التسجيل للمستفيدين الجدد في البرنامج وذلك اعتباراً من الدورة 28 مارس 2020.

* إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن ابتداء من عمر 18 عاماً فأكثر.

* يجب لإثبات الاستقلالية القيام برفع أحد الإثباتات الآتية:- (عقد إيجار موحد من منصة إيجار، صك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) وذلك كشرط أساسي لاستمرار صرف حساب المواطن وكان أخر مهلة لرفع تلك الإثباتات هو العاشر من شهر يونيو 2020م وذلك من أجل تعديل وإضافة المستندات المطلوبة من أجل ضمان استمرارية صرف الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن.

*كذلك فقد تضمنت الضوابط الجديدة وضع حد أعلي للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لأي متقدم بمقدار متغير بشرط ألا يتجاوز مخصص الدعم في شهر مارس 2020.

*وحول موعد فتح التسجيل مرة أخرى فقد أجاب البرنامج بانه يتم مراجعة الضوابط السابقة بشكل دوري، إلا أنه حتى الان لم تصدر أية توجهات بإعادة فتح البرنامج لأية مسجلين جدد.

التحقق من أهلية حساب المواطن:-

أتاح برنامج حساب المواطن للمواطنين المتقدمين لصرف دعم حساب المواطن، معرفة بيان مدى أهليتهم في استحقاق دعم حساب المواطن عن طريق القيام بالاستعلام عن نتيجة الأهلية للدورة 38 من حساب المواطن.

وقد ناشد القائمين على برنامج حساب المواطن المواطنين المتقدمين للحصول على دعم حساب المواطن ضرورة القيام بالاستعلام عن نتيجة الأهلية للدورة 38 من حساب المواطن يناير 2021، لمعرفة هل يستحقون صرف قيمة دعم حساب المواطن ومدي انطباق الشروط التي وضعها البرنامج عليهم من أجل استحقاق دعم حساب المواطن.