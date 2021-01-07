بايدن يندّد بالاعتداء وترامب يدعو أنصاره

بايدن يندّد بالاعتداء وترامب يدعو أنصارهندّد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء باقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول، واصفا إياه بأنه "اعتداء غير مسبوق" على الديمقراطية الأمريكية.

ووصف في كلمة ألقاها أعمال العنف التي جرت في الكونغرس بـ "التمرد"، وحض ترامب على الطلب من أنصاره أمام الكاميرات، وقف "حصارهم" للكونغرس الذي اضطر الى تعليق جلسة المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة بعد اجتياح أنصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات لقاعتي مجلسي النواب والشيوخ وغيرها من أقسام المبنى.

إلى ذلك، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهدوء وأبلغ المحتجين من أنصاره بالعودة إلى منازلهم بعدما اقتحم مئات المتظاهرين مبنى الكونغرس سعيا إلى إجبار المشرعين على إلغاء خسارته في الانتخابات. وكرر ترامب، في تسجيل مصور على تويتر، زعمه الذي لا يستند إلى دليل بسرقة الانتخابات، لكنه قال "عليكم العودة لمنازلكم الآن. لا بد أن يسود الهدوء. ينبغي أن يسود القانون والنظام".

واقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأربعاء مبنى الكابيتول في واشنطن وعطلوا جلسة الكونغرس التي كانت تهدف للمصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، وسادت فوضى في المكان.

وبعد ساعات من أعمال العنف والشغب، دعا ترامب في شريط فيديو نشره على حسابه على "تويتر" أنصاره "للعودة إلى ديارهم".

وفي مشهد غير مسبوق في العاصمة الأمريكية، دخل متظاهرون كانوا من بين آلاف المحتجين المؤيدين لترامب في واشنطن، إلى المجلسين على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، فضلاً عن القاعة المستديرة في الكابيتول حيث استخدم الغاز المسيل للدموع. كذلك اجتاحوا ساحات الكابيتول وشرفاته، ما استدعى إخلاء المبنى بناء على أوامر من الشرطة.

وكان ترامب هاجم بشراسة قبل الجلسة معسكره الجمهوري، ووصف قادته بأنهم "ضعفاء" و"مثيرون للشفقة".

وأصرّ في كلمة أدلى بها أمام تجمع لأنصاره تحت سماء ملبدة بالغيوم قرب البيت الأبيض، على رفض الهزيمة. وقال "لن نستسلم أبدًا. لن نتنازل أبدًا".

وكالات